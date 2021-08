Na corona én peperdure storm krijgt Justins restaurant een volgende dreun: ‘Alsof je de hel binnenstapt’

Een penetrante rooklucht hangt een kleine week na de brand nog in de buitenlucht van Nunspeet, in het steegje tussen restaurant Prima en de Dorpskerk. Justin van Dongen (38) loopt met zijn personeel door de zaak om de schade nog eens op te nemen. Aan de voorkant van het pand lijkt er weinig aan de hand, in de vitrine staat zelfs nog een appeltaart. ,,Mensen die in de Dorpsstraat door de ramen naar binnen gluren, denken: meubilair erin en ze kunnen weer open.’’ Maar de bittere realiteit is heel anders.