Na de aanslag in Utrecht zouden de verkiezingen moeten worden uitgesteld

Jouw meningMaandagochtend schoot een man drie mensen dood in een tram op het Utrechtse 24 Oktoberplein. Vijf mensen raakten gewond, waarvan enkelen ernstig. Onduidelijk is wat de motieven van de schutter zijn, vermoedelijk de 37-jarige Gökmen Tanis. Is het terrorisme of een conflict in de familie? Politieke partijen hebben vanwege de aanslag hun campagnes stilgelegd en de laatste debatten voor de waterschap- en Provinciale Statenverkiezingen gaan waarschijnlijk niet door.