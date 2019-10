Na de boeren nu de bouwvakkers: 'Acties tegen stikstofbeleid op Malieveld’

Een datum voor een landelijk protest, wellicht op het Malieveld, is al gekozen: 30 oktober.



Klaas Kooiker is als aannemer uit Staphorst een van de gezichten achter de stichting Grond in Verzet. De oprichting ervan ligt bij de notaris, nadat het de afgelopen maanden bij meerderde betrokkenen uit de bouwsector begon te borrelen.



Probleem is aan de ene kant de nieuwe PFAS-norm, waardoor bedrijven die grond verplaatsen of bijvoorbeeld wegen bouwen niet langer hun werk kunnen doen.