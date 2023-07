Na de komma kwam een uitroepteken: historische mea culpa van de koning gaat de wereld over

Er zijn tien manieren om excuses te maken, maar koning Willem-Alexander koos zaterdag precies de juiste woorden, concluderen veel nazaten, belangengroepen en politici hier en overzee. De vorst maakte zijn toespraak persoonlijk, durfde kritisch te zijn op het wegkijken van zijn eigen voorvaderen en vroeg zelfs om vergiffenis voor die apathische houding van de Oranjes tegenover deze misdaad tegen de menselijkheid.

,,Vandaag sta ik hier voor u”, sprak Willem-Alexander in het druilerige Amsterdamse Oosterpark. ,,Als uw Koning en als deel van de regering maak ik vandaag de excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd”, zei de koning met de hand op het hart.

‘Persoonlijke dimensie’

,,Maar voor mij is er daarnaast nog een andere, persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben hier niets tegen ondernomen. Op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis.”

Van onder de paraplu’s steeg tijdens het mea culpa al luid applaus en gejuich op bij de honderden genodigden in het park, nazaten van tot slaaf gemaakten, politici van de eilanden en Suriname, vertegenwoordigers van belangengroepen en Nederlandse parlementariërs en ministers. Tranen kwamen. Ook de koning zelf leek ontroerd. De toespraak zal een mijlpaal blijken in het koningschap van Willem-Alexander, die met de nederige vraag om vergiffenis indruk maakte bij betrokkenen, maar ook een gewaagde vlucht naar voren nam.

Onderzoek naar de Oranjes

Met de excuses loopt de vorst namelijk vooruit op conclusies van een groot onderzoek van het aandeel van de Oranjes bij de slavernij. Dat duurt nog jaren.

Ook moet het staatshoofd balanceren tussen het rechtdoen aan de pijn van nazaten, én rekening houden met een grote groep Nederlanders die excuses overbodig vinden. Waarom sorry zeggen voor iets dat zo lang geleden gebeurd is? ,,Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses overdreven vinden”, sprak de koning in een poging hen alsnog te verbinden. ,,Zij ondersteunen echter in overgrote meerderheid wél de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur of culturele achtergrond.”

Als eerste staatshoofd ter wereld bood de koning formeel excuses aan voor de slavernij die op 1 juli 1873 werd afgeschaft. Internationale media brachten de historische mijlpaal zaterdag prominent in hun journaals en nieuwssites. Bij nazaten van tot slaaf gemaakten valt vooral de vraag om vergeving in goede aarde: die wordt beschouwd als oprecht en eerlijk.

Volledig scherm Bezoekers van de ceremonie in het Oosterpark omhelzen elkaar na afloop van de Nationale Herdenking Slavernijverleden. © ANP

Hedendaags racisme

Het boek kan echter nog lang niet dicht na deze historische excuses. Na de ‘komma, geen punt’ van premier Mark Rutte in december volgt nu het uitroepteken van de koning, maar het verhaal gaat verder.

Het koningshuis laat de eigen rol bij de slavernij dus nog uitvoerig onderzoeken, ook trekt het kabinet 200 miljoen euro uit voor onderwijs over slavernij en meer onderzoek naar hedendaags racisme en discriminatie. Die zijn volgens de koning een direct uitvloeisel van het slavernijverleden: ,,Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee”, zei Willem-Alexander in de toespraak. ,,De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving.”

Het blijft voorlopig behoedzaam opereren voor regering en staatshoofd rond dit thema. Er klonken behalve de complimenten ook al snel scherpe kritiek. PVV-leider Geert Wilders twitterde na de speech drie woorden die het sentiment van een flink deel van Nederland kort samenvatten: ‘Niet namens mij’. Een protestmars voorafgaand aan de Keti Koti-viering vroeg juist aandacht voor meer erkenning èn herstelbetalingen.

Compensatieregelingen zijn een politiek taboe: behalve de 200 miljoen euro voor onderwijs wil de Nederlandse regering geen geld vrijmaken voor herstelbetalingen aan nazaten. De discussie daarover zal waarschijnlijk wel gevoerd gaan worden.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Màxima in het Oosterpark. © BrunoPress/Patrick van Emst

Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee) benadrukte zaterdag in haar toespraak, een paar minuten voor die van de koning, dat ‘materiële genoegdoening’ noodzakelijk is. Dat is een ‘morele plicht’ zodat mensen die afstammen van tot slaaf gemaakten een ‘gelijk speelveld’ krijgen. Ook moeten er meer slavernijmonumenten komen, vindt Ninsee.

Ook die discussies zullen onderdeel zijn van de lange en soms hobbelige weg naar heling, al gelooft de koning dat het wel lukt, zo blijkt uit zijn toespraak: ,,Na erkenning en excuses mogen we samen werken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we uiteindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen. En kunnen zeggen: Ten kon drai. Tijden zijn veranderd. Den keti koti, fu tru! De ketenen zijn verbroken, echt waar!”