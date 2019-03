Na de monsterwinst van Forum voor Democratie is de tijd rijp voor nieuwe Kamerverkiezingen

JOUW MENINGForum voor Democratie (FvD), de partij van Thierry Baudet, is de grote winnaar geworden van de Provinciale Statenverkiezingen. De partij hoort in één klap in alle provincies bij de grote partijen en stormt de Eerste Kamer binnen.