Na de vlucht en eindelijk met een echt dak boven het hoofd komt de emotie: ‘Ik schreeuw het dan uit’

,,Soms rijd ik met mijn scootmobiel zo ver mogelijk de stad uit en dan schreeuw ik even heel hard. Vroeger hield ik alles binnen. Nu schreeuw ik het eruit.’’ De Syrische Zakia Cheikh Yagob is gevlucht voor oorlogsgeweld in Syrië. Nadat gewapende mannen in haar huis stonden, vluchtte ze met haar man en drie kinderen naar Turkije. Lang moest ze daar wachten, maar nu is ze veilig. Maar een nieuw leven opbouwen in Wageningen, de stad waar ze een plek heeft gekregen, is ook niet gemakkelijk. ,,Het leven is hier heel anders dan in Syrië.’’