Na de Wagner-opera inspecteerden we Jobs uitstrooiplek: alles leek kalm

Stil maar, het is maar muziek. Dekseltjes dicht en snaveltjes toe. Het was mijn eigen idee geweest: naar de opera in de kerk op de begraafplaats waar we Job hadden uitgestrooid. Leek me een intense ervaring.

Beetje eng ook wel om daar in het donker te zitten en Wagner te luisteren, maar toch vooral bijzonder. Voor mentale steun had ik een vriendin meegenomen. We waren veruit de jongsten in de kerk.

Quote De laatste opera van Wagner ging ook nog eens over mensen die wachtten op de dood.

Herinneringen aan Job drongen zich direct op. De bariton verscheen in rolstoel op het podium en bleek een luier bleek te dragen – we zaten bij een moderne vertolking van Parsifal. De laatste opera van Wagner ging ook nog eens over mensen die wachtten op de dood. Ongemakkelijk zat ik op het harde bankje.

Maar pas toen de tenor met zijn enorme volume de kerk vulde, kwam Job echt dichtbij. Ik wilde hem beschermen. Mijn handen op zijn oren duwen, zelfs al waren het oren van as. En dan maar meteen ook alle andere mensenkinderen bemoederen die nu rechtop in hun graf zaten. Ik vroeg me af hoe dik de kerkmuren waren: wat hoorde je van dit operageweld op de doorgaans zo stille begraafplaats?

De gedachte voerde me terug naar die keer dat ik naar een concert van Metallica ging met Job nog in mijn buik. Hoe isolerend werkte zo’n baarmoeder? Was dit volume schadelijk? Met mijn handen om mijn buik sloop ik steeds verder weg van het Goffert-podium.

Toen de opera afgelopen was, inspecteerden we met een zaklamp Jobs uitstrooiplek. Alles leek kalm.