‘Na de zomer op grote schaal optreden tegen varend ontgassen in dichtbevolkte gebieden’

NIJMEGEN - Politie en inspectiediensten gaan na de zomer op grote schaal optreden tegen schippers die varend illegaal giftige en gevaarlijke stoffen uitstoten in dichtbevolkte gebieden, mogelijk ook in Gelderland. Dat is mogelijk op basis van nieuwe milieuwetgeving die over een half jaar van kracht is.