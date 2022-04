Na elk krantenartikel lijdt Gerard Sanderinks Centric verlies: ‘We worden afgeschilderd als domme mensen’

„Elk incident, elke publicatie in de media is slecht voor de positie van Centric, want wij opereren in een markt waarin vertrouwen ontzettend belangrijk is”, schetste Luijten. „Iedere keer als er iets in de krant staat krijgen wij de dag erna telefoontjes van onze klanten die willen weten wat er aan de hand is. We zien ook dat klanten vertrekken, omdat wij worden afgeschilderd als domme mensen die onder invloed staan van ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Maar die heb ik zelfs nog nooit gezien in het bedrijf, zij heeft er niets mee te maken.” Van Rijbroek is zoals bekend de huidige vriendin van Centric-eigenaar Sanderink.