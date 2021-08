Na regen en hoogwater is het nu soms rennen voor de prikbeesten: ‘Ik heb net zelf een muggenstick gekocht’

Coronavirus LIVE | Aantal besmettin­gen opnieuw onder gemiddelde, Nederland weer oranje op corona­kaart

15:41 De eerste delen van Nederland kleuren weer oranje op Europese coronakaart, nadat zij lange tijd op rood stonden. Vier provincies provincies worden hoogstwaarschijnlijk oranje, het op een na laagste niveau, en twee andere provincies komen daar mogelijk bij. Het aantal coronagevallen in Nederland daalt nog steeds; het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft stabiel. En de Europese Unie heeft inmiddels een groter deel van haar bevolking gevaccineerd dan de VS. De vaccinatiecampagne in de EU ging trager van start, maar inmiddels heeft circa 60 procent van alle EU-inwoners tenminste één dosis gehad, versus minder dan 58 procent van de Amerikanen Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.