Na ruim een jaar corona is slechts een enkele arbeidsmigrant beter af: ‘We moeten dit nu regelen’

Het ziet er bijna net zo uit als bij de GGD. Een stoel voor de tester, een keuken voor het gereedmaken van de testen. Welkom in het coronatestcentrum van VDU uitzendbureau Waardenburg. In een Mobile Health Unith worden elke week alle pakweg duizend werknemers van het uitzendbureau getest op corona. Want corona is niet weg uit de uitzendbranche.

In een trailer worden elke week alle pakweg duizend Buitenlandse werknemers van het uitzendbureau getest op corona. Want corona is niet weg uit de uitzendbranche. ,,En als een arbeidsmigrant besmet is, moeten meteen vijf mensen in een huis in quarantaine. En ja, ik heb nog enkele grote huizen waar meer dan tien personen wonen’’, zegt directeur Cees van Doorn van VDU. Nog altijd waart het virus rond onder uitzendkrachten. ,,We merkten dat we steeds weer achter de feiten aanliepen. Op deze manier willen we dat voorkomen.’’