'Na zo'n warme lente krijgen we vast een slechte zomer'

Plan uitbrei­ding Rotra en Ubbink in Doesburg blijkt te duur

28 mei DOESBURG - Het plan voor grootschalige uitbreiding van de bedrijven Rotra en Ubbink in Doesburg gaat niet door omdat het te duur is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van zeven partijen, waaronder de bedrijven, de gemeenten Doesburg en Doetinchem en de provincie Gelderland.