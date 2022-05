Naar de Russen: koning Willem-Alexander wil weten wat de familie van de soldaten ervan vindt, voordat hij ze het bos in stuurt

ARNHEM - Gekleed in militair uniform en getooid met baret is koning Willem-Alexander duidelijk in zijn element. Hij laat hij zich in Arnhem uitgebreid bijpraten over de militaire missie die in de zomer begint in Roemenië en toont zich bezorgd. Niet over de soldaten zelf, maar over de achterblijvers.