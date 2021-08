Nadjla (29) uit Duiven komt op de Dam op voor lot Afghanen: ‘Ik heb hier wél een stem en die zal ik laten horen’

Drie tantes en een nichtje. Ook Akbari heeft familieleden in de Afghaanse hoofdstad Kaboel die iedere seconde voor hun leven vrezen nu de Taliban de macht hebben overgenomen.



,,Mijn nichtje heeft voor een Duitse overheidsinstantie gewerkt”, zegt Akbari. ,,We hebben alles gedaan om haar daar weg te krijgen. We hebben veel e-mails gestuurd, maar nog niemand heeft gereageerd. Ik kan haar niet zelf ophalen, anders had ik het gedaan.”



Akbari vindt de situatie van haar nichtje natuurlijk verschrikkelijk, maar ze geeft aan dat ze het zinvoller vindt aandacht te vragen voor het lot van álle achtergebleven Afghanen. ,,Zij zijn allemaal depressief en wanhopig en leven letterlijk in een hel op aarde. Het is geen plek voor iemand om op te groeien, of je nou jong of oud bent.”