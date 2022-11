Nagelbijten voor de grote schermen in de kroeg bij eerste wedstrijd Oranje op WK in Qatar

updateDe laatste minuten voor het startsein van de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Qatar zijn weggetikt. In de kroegen in de wijde regio zijn schermen en publiek warmgedraaid voor het duel. Op verschillende plekken gaan verslaggevers van De Gelderlander een kijkje nemen om de sfeer te proeven en om te ervaren hoe zeer het voetbal leeft.

De bezoekers zijn zo'n beetje binnen in hun favoriete kroeg om de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal te zien in Arnhem. De bovenverdieping van sportsbar 't Huys is helemaal oranje van sfeer. In de cafés op de Korenmarkt brullen supporters het Wilhelmus uit volle borst mee.

Gespannen koppies en vooral dikke truien bij de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal in Taveerne de Bijland in Tolkamer. Tijdens eerdere WK’s was de Tolkamerse kroeg steevast drukbezocht. Ook al tijdens de groepfase kwamen tientallen mensen naar het Liemerse dorp om Oranje aan het werk te zien.

Tijdens de eerste poulewedstrijd is het beduidend rustiger. Al is het fanatisme van de toeschouwers hetzelfde als tijdens voorgaande eindrondes

In de Taveerne De Bijland in Tolkamer.

Bij Sportsbar 't Huys in Arnhem komt de stemming er al aardig in.

In Huissen is het volle bak bij Café Borrelzz. De hele kroeg staat vol met fanatieke oranjesupporters. Borellz zendt normaal geen sport uit. Vloor het WK en Oranje maakt de eigenaar dit keer een uitzondering. ‘Als Nederland meedoet zend ik het WK uit', heeft de eigenaar eerder gezegd. Dat blijkt nu een groot succes. Meer dan 100 deels in oranje gestoken supporters zitten voor het grote scherm in Borrelzz. In Huissen is de wedstrijd ook bij Het Moment te volgen.

Volle bak bij Borrelzz in Huissen.

Bij café De Viersprong in Valburg kijken zo'n veertig enthousiaste voetbalfans op een lekker groot scherm naar de verrichtingen van Oranje in Qatar.

Lekker groot scherm bij de Viersprong in Valburg.

Ze zitten zeker nog in de file

Bij sportsbar 't Huys op de Korenmarkt in Arnhem is de stemming al vroeg in de middag goed. Het is nog niet heel druk maar dat zal niet lang meer duren. Bij

Zit iedereen nog in de file, vragen zich af bij café De Schoof in Arnhem.

De Schoof, Bloopers, Beafeater Arnhem

Eerste biertjes

Bij Bloopers hebben de gasten geen aandacht voor trainer Louis van Gaal. Meer interesse is er voor de eerste biertjes die er al vrolijk ingaan, anders dan in het stadion in Qatar waar bier uit den boze is.

De Schoof, Bloopers, Beafeater Arnhem

Ook de buurman van Bloopers, Beafeater, loopt zich warm. Een rookgordijn is al uitgeprobeerd bij de bar om de vreugde op te zwepen bij een doelpunt van Oranje.

De Schoof, Bloopers, Beafeater Arnhem

Bijna klinkt het startsignaal voor Senegal - Nederland op het WK in Qatar. Op grote schermen volgen Nederlandse liefhebbers de wedstrijd in de kroegen, bijvoorbeeld in Arnhem.

Bijna klinkt het startsignaal voor Senegal - Nederland op het WK in Qatar. Op grote schermen volgen Nederlandse liefhebbers de wedstrijd in de kroegen, bijvoorbeeld in Arnhem.

