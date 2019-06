Nakende hitte leidt tot groot alarm bij de hulpdiensten

EDE/NIJMEGEN - Het aangekondigde tropische weer van komende week zorgt voor grote alertheid in de regio. Scholen komen met tropenroosters, de ANWB zet extra wegenwachten in en de GGD heeft verpleeghuizen, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen gewaarschuwd.

Ook organisatoren van grote evenementen, zoals het NK wielrennen in Ede en een concert van de band Muse in Nijmegen, houden de weersvoorspellingen voor volgende week nauwgezet in de gaten. Volgens het KNMI is de kans groot dat de temperatuur in Oost-Nederland op dinsdag en woensdag boven de 36 graden uitkomt.



Voor de GGD Gelderland-Zuid is het reden om verschillende organisaties die actief zijn op het terrein van gezondheid, ouderen en kinderen nu al te waarschuwen. ,,Ze zijn gewezen op de adviezen die we hebben bij dergelijk weer”, vertelt woordvoerder Linda de Heer. Zo raadt de GGD aan extra te letten op ‘hittegevoelige mensen’, onder wie ouderen en jonge kinderen.

Adviezen voor tijdens het warme weer

Mensen wordt aanbevolen rustig aan te doen, meer te drinken (liever geen alcohol) en uit de zon te blijven. Volgens rijksgezondheidsdienst RIVM kan de hitte klachten van vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn opleveren. De hitte gaat vaak ook samen met meer luchtverontreiniging. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten als hoesten en kortademigheid, stelt de GGD.

Quote Vooral accu’s kunnen slecht tegen hitte. Die kun je dan ook het beste niet te veel belasten met bijvoor­beeld koelsyste­men en dvd-scher­men Arnoud Broekhuis, ANWB

De ANWB adviseert automobilisten komende week voldoende water mee te nemen. De bond zet extra wegenwachten in vanwege de voorspelde tropische temperaturen. Dat gebeurt onder meer in de omgeving van Nijmegen, waar de Britse rockband Muse donderdagavond optreedt in het Goffertpark.

Accu's kunnen slecht tegen hitte

Erg warm weer gaat gepaard met meer gevallen van autopech, verklaart manager Verkeersinformatie Arnoud Broekhuis. ,,Vooral accu’s kunnen slecht tegen hitte. Die kun je dan ook het beste niet te veel belasten met bijvoorbeeld koelsystemen en dvd-schermen. De airco moet ook niet te koud staan. Wanneer je ineens van heel warm naar heel koud gaat, is dat niet goed voor het lichaam en de auto.’’



Bezoekers Muse staan niet in de volle hitte

Concertorganisator Mojo verwacht ‘geen grote problemen’ bij het concert van Muse. Het Goffertpark gaat pas aan het einde van de middag open voor bezoekers. Daardoor staan zij niet in de volle hitte, stelt een woordvoerder.



Ook zorgt Mojo dat er voldoende water aanwezig is en mogen concertbezoekers zonnebrandcrème meenemen. Om niet in een file te belanden, kunnen muziekliefhebbers het best met het openbaar vervoer komen, meldt de woordvoerder.



Ook NK Wielrennen heeft een hitteplan

In Ede staat vanaf woensdag het NK wielrennen voor mannen en vrouwen op het programma. Mocht het nodig zijn, dan wordt een speciaal hitteprotocol uit de kast getrokken. Begin komende week beslist organisator Golazo samen met wielerbond KNWU welke maatregelen worden getroffen. ,,Daarbij kun je dan met name denken aan het advies aan toeschouwers om voldoende te drinken en de schaduw op te zoeken’’, zegt projectmanager Vincent van Heijningen van Golazo.



Extra water mee naar school

Openbare Basisschool De Boomhut en de Julianaschool in Arnhem laat de kinderen dinsdag en woensdag eerder naar school komen en geeft ze om half een, een uur vrij. Via een brief wordt ouders gevraagd de kinderen extra water mee te geven. De Nijmeegse middelbare school NSG raadt ouders aan het rooster in de gaten te houden omdat mogelijk het afnemen van toetsen wordt vervroegd.

Extra controles bij veewagens

Maandag treedt het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’ in werking. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Hitteplan in werking