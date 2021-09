Namen van horecabedrijven die coronacheck gaan weigeren staan online

Coronavirus LIVE | Experts VS tegen derde prik Pfizer; Belgische premier hekelt ‘pandemie van niet-gevacci­neer­den’

22:06 Conform de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer hoeven bezoekers van terrassen geen coronapas te laten zien. De Kamer stemde deze week wel voor het gebruik van toegangsbewijzen in de horeca, maar vindt die controle niet nodig bij een drankje in de buitenlucht. Het aantal ic-patiënten is voor het eerst in een maand onder de 200 gezakt. Verder is de eerste corona-rechtszaak in Oostenrijk begonnen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.