Nancy (55) heeft hersenschudding die niet meer overgaat: ‘Ben een schim van wie ik was’

ALMELO- Alles is teveel. Autorijden gaat niet meer. Fietsen evenmin, veel te inspannend en bovendien gevaarlijk. Tv-kijken gaat maar zo zo, op een beeldscherm kijken kan ook maar even. Het leven is gewoon niet meer leuk voor Nancy van Es uit Almelo. Twee ernstige auto-ongelukken en twee ‘gewone’ valpartijen hebben gemaakt dat de 55-jarige nog maar een schim is van de actieve vrouw die ze ooit was.