Natasha en Wim zijn verbonden door hun tattoos: ‘Op leeftijdsverschil rust een taboe’

Natasha: ,,Ik zag Wim bij The Cavern, waar hij beveiliger is. Ik vond hem leuk, maar er ging een jaar voorbij voor hij mijn gevoel beantwoordde.”



Wim: ,,We zijn 4,5 jaar samen, een periode met ups en downs. In het begin ging het goed. Om onze liefde te bezegelen lieten we allebei dezelfde tattoo zetten: een zoen, met een doodshoofdje met daarin de voorletter van de ander.”



Natasha: ,,De tweede gezamenlijke tattoo hebben we in Scheveningen gezet. Het was toen eventjes uit. Omdat we ons nog steeds verbonden voelden en elkaar symbolisch wilden volgen, liet we Het Oog van Ra tatoeëren. Wim en ik schelen 25 jaar, dat gaf veel druk van buitenaf. Op een groot leeftijdsverschil rust een taboe. Mensen vinden er wat van, in woorden die ik hier niet zal herhalen. Ik had daar meer last van dan Wim.”