Natuur gezien door lezers: Wilde eend eet kikker

Niet alleen reiger en buizerd eten kikkers. Dat doen ooievaar, vos, rat en bunzing ook. Ik heb een keer op de dijk achter ons huis een dode bunzing gevonden. Toen ik het verkeersslachtoffer nader bekeek, zag ik dat de poten van zijn galgenmaal, een bruine kikker, nog uit zijn bek staken. Maar wat dan te denken van een man wilde eend die een kikker naar binnen werkt.



Paul Klinkenberg stuurde mij de foto met tekst van de ‘carnivore’ man wilde eend: ‘Altijd heb ik gedacht dat een wilde eend een vegetariër was. Een grasje hier, wat waterplanten daar of desnoods wat toegeworpen oud brood. Aan de Persingerstraat in de Ooijpolder viel ik van mijn geloof. In een sloot deed een wilde eend veel moeite om een levende kikker naar binnen te werken. Ik kon zien dat de eend daar niet bedreven in was. De woerd bleef maar aan klungelen met het spartelende beestje. Uiteindelijk koos hij het luchtruim met zijn passagier in de snavel geklemd.’