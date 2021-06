Natuurmonumenten waarschuwt: ‘Op de Posbank gaat het niet meer rustig worden, wen er maar aan’

Is het ook in uw ogen té druk in de natuur?

,,Soms. En op sommige plekken. Er zijn pieken, zeker in coronatijd, bijvoorbeeld op de Posbank. De vraag is wanneer we het te druk vinden? Dat is in onze ogen zo als mensen er zelf geen goed gevoel meer bij hebben en zelf liever weg waren gegaan. Of als de hulpdiensten er niet meer bij kunnen.



Of de natuur zelf last van de drukte heeft, hangt af van waar het te druk is. Als het druk op de paden is, maakt dat niet zoveel uit. Of daar nu tien of duizend mensen lopen, dieren weten dat daar veel mensen zijn. Ik heb liever duizend mensen op een pad dan tien in een rustgebied. Want daar verstoor je de dieren.’’