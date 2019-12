Natuurorganisaties: stikstofafspraken met boeren onacceptabel

Dat schrijven Mobilisation for the Environment van Nijmegenaar Johan Vollenbroek en vereniging Leefmilieu in een brief aan landbouwminister Carola Schouten. Zij vinden het onacceptabel dat zij niet waren betrokken bij dit overleg. ,,U kunt het zich niet permitteren om stikstofbesluiten te nemen die opnieuw gaan sneuvelen bij de rechter.”