NEC blameert zich tegen Sparta en verliest na onthutsend zwakke eerste helft

NEC liet zich van meet af aan op alle fronten aftroeven door Sparta. De bezoekers werden in de eerste paar minuten al een paar keer gewaarschuwd en kwamen in de zevende minuut alsnog op een snelle achterstand. Elayis Tavsan stond te slapen bij een hoekschop, waardoor Dirk Abels in vrijstaande positie binnen kon volleren.

De spelers van NEC beklaagden zich bij de arbitrage, omdat de corner in hun ogen nooit had mogen worden gegeven. Ivan Márquez leek het schot van Koki Saito niet aan te hebben geraakt, maar de VAR mag daarvoor niet ingrijpen.

NEC liep daarna zwaar gefrustreerd over het veld. Met name Oussama Tannane had zijn emoties niet onder controle en had tot twee keer het geluk dat hij geen gele kaart kreeg van de matig fluitende Robin Hensgens, die als scheidsrechter debuteerde in de eredivisie, voor een harde overtreding en een worstelpartij met Abels.

Ook voetballend ging het van kwaad tot erger bij NEC en dat leidde in de 29e minuut tot een 2-0-achterstand. Uitgerekend Jasper Cillessen, die in de afgelopen wedstrijden telkens imponeerde met fraaie reddingen, ging in de fout bij een houdbaar schot van Jonathan de Guzman vanaf de rand van het strafschopgebied.

Geen wissels in de rust

Sparta koos er vervolgens voor om de comfortabele voorsprong te verdedigen en wat minder de aanval te zoeken, waardoor NEC wat meer spelaandeel kreeg. Tannane dwong vlak voor rust Nick Olij tot een redding en vlak na de pauze zette ook Souffian El Karouani Olij aan het werk.

NEC-trainer Rogier Meijer bracht halverwege opvallend genoeg geen wijzigingen door in zijn elftal en pas na de wissel Pedro Marques voor Magnus Mattsson werd NEC wat gevaarlijker. Dirk Proper kreeg na een goede aanval al snel een grote kans op de aansluitingstreffer, maar schoot hoog over.

Daar bleef het ook wel bij wat betreft grote kansen voor NEC en Cillessen voorkwam nog de 3-0. NEC verloor zo voor de tweede keer dit seizoen, en voor de eerste keer sinds de eerste speelronde tegen FC Twente. De club, die nog maar één keer heeft gewonnen, zakte naar de voorlopige twaalfde plaats met tien punten.

NEC speelde in de voorbije zeven wedstrijden gelijk en had bij een remise tegen Sparta het record van Sparta uit 1992 geëvenaard met acht gelijke spelen op rij. Sparta is dit seizoen een van de revelaties in de eredivisie. De Rotterdammers staan momenteel op een zeer knappe vijfde plaats met zeventien punten.

Sparta Rotterdam-NEC 2-0. 7. Abels 1-0, 29. De Guzman 2-0. Scheidsrechter: Hensgens Toeschouwers: Geel: Van Crooij, Lauritsen (Sparta Rotterdam), El Karouani, Tannane, Verdonk (NEC) Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani (71. Cissoko); Schöne, Proper (71. Duelund), Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson (57. Marques).

