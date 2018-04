NEC hoort thuis in de eredivisie

Jouw meningNa een teleurstellend duel in Dordrecht zaterdag kan NEC alleen nog via de nacompetitie promoveren naar de eredivisie. Fortuna Sittard verwierf daar zaterdag al direct een plaatsje in, NEC moet eerst op 10 en 13 mei FC Emmen verslaan in de halve finales. De finales, waarin het gaat om een plek in de hoogste klasse, zijn op 17 en 20 mei.