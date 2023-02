NEC slaat na rust toe tegen FC Volendam en doet goede zaken in de strijd om de play-offs

NEC heeft goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club won zaterdagavond door doelpunten van Ivan Márquez, Landry Dimata en Pedro Marques na rust met 3-0 van FC Volendam.

NEC had tegen FC Volendam Bart van Rooij en Oussama Tannane weer terug na respectievelijk een blessure en een schorsing. De rechtsback en de middenvelder namen in de basis de plek in van Calvin Verdonk, die vorige week tegen Excelsior (0-3-zege) belangrijk was met een assist, en Jordy Bruijn.

Van Rooij was meteen belangrijk voor NEC tegen FC Volendam. Hij voorkwam al in de eerste minuut met een uitstekende ingreep dat Calvin Twigt kon scoren, nadat de bezoekers met flitsende combinaties door de verdediging sneden. Een paar minuten later passeerde Gaetano Oristanio enkele verdedigers, maar was zijn schot een prooi voor Jasper Cillessen.

Twee grote kansen

NEC moest zich in de openingsfase beperken tot verdedigen, maar nam gedurende de eerste helft het initiatief over van FC Volendam. Dat resulteerde in twee grote kansen. Elayis Tavsan schoot een afvallende bal rakelings naast. Magnus Mattsson kopte de bal van dichtbij op Filip Stankovic en de rebound van Dirk Proper werd voor de doellijn weggewerkt door Brian Plat.

Verder verkeek Stankovic zich nog wel op een vrije trap van Tannane, maar hij had het geluk dat de bal niet genoeg vaart had om tot doelpunt te promoveren. FC Volendam kwam nog amper over de eigen helft, maar was in de slotfase van de eerste helft zowaar gevaarlijk via Francesco Antonucci, maar ook hij maakte het Cillessen niet moeilijk genoeg.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

NEC kwam in de tweede helft een stuk beter uit de kleedkamer en had dit keer zelf binnen een minuut kunnen scoren. Tavsan had de bal na een één-tweetje met Landry Dimata voor het inschieten, maar hij verprutste die mogelijkheid en een schot van Proper werd andermaal gekraakt.

NEC had even last van een inkakker, maar kwam in de 57e minuut alsnog op voorsprong. Márquez gaf bij een hoekschop van Lasse Schöne het beslissende tikje, nadat Philippe Sandler de bal had doorgekopt. Vrijwel meteen daarna had NEC de score moeten verdubbelen, maar Tavsan schoot de bal na een goede pass van Mattsson oog in oog met Stankovic naast.

Toch nog 2-0

In de 66e minuut werd het echter alsnog 2-0 voor NEC en dat op een fantastische wijze. Dimata faalde niet oog in oog met Stankovic na een geweldige actie van Proper en een uitstekende pass van Tannane. Spannend werd het in de slotfase niet meer, ook doordat Cillessen prima redde op een schot van Walid Ould-Chikh. Sterker, NEC liep in de blessuretijd nog uit naar 3-0. Invaller Marques schudde na een lange bal Josh Flint van zich af en schoot de bal beheerst langs Stankovic.



Zo boekte NEC de tweede overwinning op rij en steeg de club naar het linkerrijtje in de eredivisie. De ploeg staat op de negende plaats, met maar twee punten achterstand op nummer acht RKC Waalwijk. Die plek is virtueel goed voor het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal.



Lees het liveblog van de wedstrijd hieronder terug.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.