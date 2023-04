NEC stelt teleur met gelijkspel bij FC Emmen en raakt verder achterop in strijd om play-offs

NEC miste tegen FC Emmen Oussama Tannane (geblesseerd) en Ivan Márquez (geschorst). Magnus Mattsson en niet Jordy Bruijn verving enigszins verrassend Tannane als nummer tien, waardoor Ibrahim Cissoko fungeerde als linksbuiten. Joris Kramer nam de plek in van Márquez centraal achterin. NEC kreeg het initiatief van FC Emmen, maar deed aanvankelijk weinig met het vele balbezit. Wel kregen de bezoekers al snel een grote kans op de voorsprong. Mattsson had de bal na een prima actie van Cissoko voor het inschieten, maar hij stuitte op doelman Mickey van der Hart.

NEC voert druk op

FC Emmen loerde op de omschakeling, maar was in de openingsfase wel de gevaarlijkste ploeg. De thuisclub scoorde zelfs, maar het doelpunt van Richairo Zivkovic werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later redde Jasper Cillessen op een inzet van dichtbij van Jeremy Antonisse.



NEC voerde na een half uur de druk wat op en dat resulteerde meteen in behoorlijk wat mogelijkheden. De beste waren voor Landry Dimata (kopbal uit goede voorzet van Souffian El Karouani gepakt door Van der Hart en schot geblokt door Mike te Wierik) en Elayis Tavsan, die met een schot eveneens Van der Hart op zijn weg vond.