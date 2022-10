NEC verspeelt in slotfase voorsprong tegen Excelsior en speelt voor de zevende keer op rij gelijk

NIJMEGEN - NEC heeft voor de zevende keer op rij gelijkgespeeld in de eredivisie. De Nijmeegse club verspeelde in de thuiswedstrijd tegen Excelsior in de slotfase een voorsprong en kwam niet verder dan een teleurstellende 1-1.

In tegenstelling tot enkele voorgaande gelijke spelen, zoals tegen Feyenoord, AZ en FC Utrecht, zorgde de remise tegen Excelsior voor een fikse kater bij NEC. De club verwachtte tegen promovendus Excelsior eindelijk weer eens te kunnen winnen en daarmee een kickstart te maken in een serie (de komende weken volgen duels met Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles) waarin een inhaalslag moet worden gemaakt qua punten.

NEC had tegen Excelsior zoals verwacht het initiatief, maar deed daar veel te weinig mee. De ploeg dacht in de 34e minuut wel op voorsprong te komen. Magnus Mattsson tikte de bal binnen na een voortreffelijke actie van Elayis Tavsan, maar het doelpunt werd door scheidsrechter Sander van der Eijk op advies van de VAR afgekeurd, omdat Dirk Proper hands maakte in aanloop naar de treffer.

Verder was NEC in de eerste helft aanvallend machteloos en vooral gevaarlijk uit spelhervattingen. Ivan Márquez, de verdediger die dit seizoen clubtopscorer is met twee goals, was tot twee keer toe met een kopbal uit hoekschop dicht bij een doelpunt. Landry Dimata zag een schot worden geblokt en werd even later verrast dat hij de bal op zijn bovenbeen kreeg, nadat Serano Seymor een voorzet verkeerd inschatte.

NEC had het opnieuw aan Jasper Cillessen te danken dat Excelsior aan de andere kant niet toesloeg. De doelman, die in de komende maand bondscoach Louis van Gaal van het Nederlands elftal hoopt te overtuigen dat hij de eerste doelman moet zijn op het WK, redde uitstekend op een kopbal van Couhib Driouech en plukte een afstandsschot van Redouan el Yaakoubi uit de bovenhoek.

In de tweede helft werd het spel van NEC er niet veel beter op. Het elftal had de grootst mogelijke moeite om een gaatje te vinden in de defensie van Excelsior, maar in de 59e minuut was daar opeens Dimata met de 1-0. De spits, die in zijn eerste vijf wedstrijden bij NEC weinig indruk maakte, kopte een voorzet van Oussama Tannane overtuigend in de verre hoek en scoorde zo voor het eerst voor zijn nieuwe werkgever.

NEC leunde na de voorsprong vooral op de verdediging en maakte niet echt aanstalten meer om op zoek te gaan naar de 2-0. Excelsior leek daarvan niet te kunnen profiteren, maar deed dat in de 88e minuut alsnog. Invaller Lazaros Lamprou krulde de bal vanuit een moeilijke hoek schitterend via de binnenkant van de paal langs de kansloze Cillessen.

In de laatste minuten van de wedstrijd ging NEC alsnog op jacht naar de 2-1, maar kwam daar geen moment meer in de buurt van, waarna de spelers werden getrakteerd op een striemend fluitconcert van het publiek. De club blijft door het nieuwe gelijkspel net als Excelsior, dat na negen speelrondes evenveel punten heeft als NEC (tien) bivakkeren in de middenmoot.

NEC-Excelsior 1-1 (0-0). 59. Dimata 1-0, 88. Lamprou 1-1. Scheidsrechter: Van der Eijk

Toeschouwers: 12.100

Geel: Márquez, Tannane (NEC), Seymor, Baas, Van Duinen (Excelsior) Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper (84. Duelund), Tannane; Tavsan, Dimata (78. Marques), Mattsson.