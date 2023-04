NEC ziet Tannane uitblinken, maar verliest na dramatische eerste helft kansloos van PSV

De wedstrijd stond in het teken van het eerbetoon aan Thijs Slegers, de perschef van PSV die vorige op slechts 46-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie. Voor het duel werd er een minuut stilte gehouden en in de twaalfde minuut applaudisseerden supporters, spelers en stafleden een minuut lang.



Bij NEC was vooraf het geloof in een stunt groot, maar daar was op het veld niets van terug te zien. De thuisclub, waar Philippe Sandler terugkeerde in de basis, legde PSV in de eerste helft geen strobreed in de weg en stond halverwege al op een kansloze 0-3-achterstand. De bezoekers straften naief verdedigen van NEC genadeloos af, maar waren ook zeer effectief.

Flitsende PSV-aanval

Bij de 0-1 van Luuk de Jong verwerkte Jasper Cillessen een schot van Xavi Simons niet optimaal. Bij de 0-2 van Olivier Boscagli greep geen enkele NEC-speler in bij een vrije trap van Joey Veerman en zag ook Cillessen er opnieuw niet lekker uit. En bij de 0-3 van Veerman leidde balverlies van Lasse Schöne een flitsende PSV-aanval dwars door de defensie in.



NEC kon er nagenoeg niets tegenover stellen. Oussama Tannane, een van de weinige lichtpuntjes aan de kant van de Nijmegenaren, was nog wel verantwoordelijk voor het eerste schot op doel en na de 0-3 verraste Bart van Rooij bijna Joel Drommel met een poging van ver.

Frustratie kreeg de overhand

In de slotfase van de eerste helft namen bij de NEC’ers de frustratie de overhand. Ivan Márquez kreeg een gele kaart (zijn vijfde van het seizoen) voor een harde overtreding op Xavi Simons en is geschorst voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Tannane ontsnapte aan een kaart na een opstootje met De Jong.



In de tweede helft ging het aanvankelijk van kwaad tot erger voor NEC. PSV liep al snel uit naar 0-4. Het tweede doelpunt van de avond van De Jong werd eerst nog afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug, omdat de spits nog net achter de bal stond bij een voorzet van Patrick van Aanholt.



PSV vond het daarna welletjes en gaf NEC de vrijheid om in het restant de aanval te zoeken. Tannane maakte de stand nog wat dragelijker met twee schitterende treffers. De middenvelder pegelde eerst de bal van een meter of twintig geweldig in de bovenhoek en knalde even later een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied in de winkelhaak.



