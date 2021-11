Nederland doet al genoeg voor het klimaat, het is nu de beurt aan andere landen

video | update 4100 kippen op pluimveebe­drijf in Otterlo uit voorzorg geruimd in strijd tegen vogelgriep

OTTERLO - Op een pluimveebedrijf in Otterlo zijn gisteren 4100 kippen ‘preventief geruimd’. De ingreep was volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodig omdat risicovol contact is geweest tussen het bedrijf en een pluimveehouderij in Grootschermer in Noord-Holland, waar gisteren vogelgriep werd vastgesteld.

1 november