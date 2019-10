Nederland had al twintig jaar geleden een suikertaks moeten invoeren

Tientallen jeugdzorg­in­stel­lin­gen dreigen failliet te gaan

7:54 De jeugdzorg in tientallen instellingen is in gevaar. Juist organisaties die hulp bieden aan kinderen en tieners die niet zonder intensieve zorg kunnen, lopen het risico om failliet te gaan. Jeugdzorg Nederland noemt de rode cijfers ‘alarmerend’.