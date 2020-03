Nederland had een maand geleden al voor extra bedden op de intensive care-afdelingen moeten zorgen

update Familie vermoorde tonprater Frank Schrijen ‘blij’ met snelle aanhouding verdachte (26)

11 maart BOXMEER/GILZE - Een man van 26 jaar uit Echt is door de politie aangehouden voor de moord op Frank Schrijen uit Boxmeer. De man wordt gezien als degene die tonprater Schrijen om het leven heeft gebracht. De familie van de omgebrachte tonprater Frank Schrijen is ‘blij’ dat er relatief snel een verdachte is aangehouden voor de moord op de Boxmerenaar.