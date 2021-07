Nederland heb ik nu wel gezien, geef mij maar het buitenland

update | video A50 weer vrijgege­ven na ernstig ongeval: bestuurder bestelbus naar ziekenhuis, vrachtwa­gen­chauf­feur aangehou­den

23 juli ARNHEM - Bij een ongeval op de A50 is vrijdagmiddag iets voor 16.00 uur de bestuurder van een bestelbus gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk met twee vrachtwagens en een bestelbus gebeurde ter hoogte van tankstation De Somp in Klarenbeek. De snelweg was hierdoor enkele uren volledig afgesloten.