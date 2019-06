Nederland kan niet meer zonder arbeidsmigranten

Avondspits op de Waalbrug: 5.000 auto’s minder sinds start werkzaamhe­den

7:00 NIJMEGEN - Het aantal auto’s dat over de Waalbrug rijdt, is enorm gekelderd sinds het begin van de werkzaamheden op de brug in april. Veel bestuurders wijken uit naar De Oversteek, anderen kiezen voor alternatieve routes, andere tijdstippen, andere vervoersmiddelen of blijven thuis.