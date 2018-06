Nederland mag niet meer 'afvoerputje van Europa' zijn

DEN HAAG - Er moet paal en perk gesteld worden aan het storten van vervuilde bagger en grond in zandwinputten langs de grote rivieren. Staatssecretaris Van Veldhoven gaat bekijken of de import van vervuilde grond uit het buitenland zoveel mogelijk beperkt kan worden. Ook moet het minder lonend worden voor bedrijven om grond te importeren. Ze heeft daarvoor algemene steun in de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland 'het afvoerputje van Europa' wordt.

Van Veldhoven zei in de Tweede Kamer dat ze de zorgen van omwonenden van zandplassen deelt. Dit voorjaar berichtte deze krant over de snelle groei van import van vervuilde grond uit het buitenland. Het is de bedoeling om van zandputten natuurgebieden te maken. Als onderdeel daarvan mogen ze deels met grond gevuld worden.

Een klein deel lichte vervuilde grond is toegestaan. In de praktijk blijkt steeds meer van die grond gebruikt te worden. Zo is het de bedoeling om de Redichemse Waard bij Culemborg te vullen met bagger uit Parijs. Omwonenden van andere plassen, zoals die bij Dreumel en in de Ingensche Waarden, zagen plastic aanspoelen op de oevers.

Perverse prikkel

De Tweede Kamer en Van Veldhoven vinden dat onacceptabele praktijken, zo werd donderdag tijdens een debat duidelijk. Van Veldhoven wil het beleid veel scherper maken. Zo steunt ze het idee van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger om het bedrijf dat in een gebied grind of zand wint, ook de herinrichting van dat gebied te laten betalen. Nu moet zo'n herinrichting met grond van elders binnen tien jaar zijn afgerond. Van Veldhoven denkt dat die termijn te kort is en een 'perverse prikkel' vormt om vervuilde grond te importeren.

Van Veldhoven zegt dat ze die import niet kan verbieden, omdat dat in strijd is met de vrijheid van handel in de EU. Maar ze wil die wel veel onaantrekkelijker maken. Ze wil ook dat omwonenden van zandplassen meer inspraak krijgen. Nu hoeven baggerbedrijven alleen te melden dat ze van plan zich licht vervuilde grond te gebruiken. Bij grotere projecten wil Van Veldhoven kijken of het niet beter is met vergunningen te werken, zodat de omwonenden inspraak krijgen.

55 locaties

De staatssecretaris zei dat in de afgelopen jaren 4 miljoen ton vervuilde grond en bagger uit het buitenland is geïmporteerd. Die is grotendeels in zandplassen gestort. In totaal gaat het om 55 locaties. Er komt een uitgebreid onderzoek naar de praktijken van de afgelopen jaren.