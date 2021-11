Nederland moet er alles aan doen om grote werkgevers als Shell binnenboord te houden

Nog onzeker of opgeblazen minibieb terugkeert in Renkum: ‘Dit was geen katten­kwaad’

Het is nog onzeker of de minibieb terugkeert aan de Lindelaan in Renkum. Het kastje met boeken werd in de nacht zaterdag op zondag opgeblazen met zwaar vuurwerk. Stukken en hout en glas kwamen wel 40 tot 50 meter verderop terecht.

20:06