Nederland moet net zo streng zijn als de buurlanden

VIDEO Wild zwijn wordt wakker door drukte op de Posbank en overlijdt door botsing met motor

18:47 VELP – Op de Bovenallee in Velp, ter hoogte van de Posbank, is zondagmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een wild zwijn en een auto. De motorrijder heeft gepoogd uit te wijken voor een wild zwijn dat vermoedelijk wakker was geworden door de vele mensen op de Posbank, die niet altijd over de paden lopen.