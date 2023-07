Nederland moet nu eindelijk een vrouwelijke premier krijgen

Franse politie met man en macht op zoek naar vermiste peuter: ‘Ineens liep hij de tuin uit’

De Franse politie is bezig met een uitgebreide zoektocht over land en vanuit de lucht naar een jongetje van 2,5 jaar dat in het weekend verdween uit een gehucht in het zuiden van het land. Van de peuter, Émile, is nog geen spoor gevonden. Dinsdag wordt verder gezocht, aldus de politie maandagavond.