Nederland moet zich richten op wind en zon, opnieuw praten over kerncentrales is daarom overbodig

Liveverslag Vijf jaar cel en tbs met dwangver­ple­ging geëist tegen vermeende pyromaan Grave

22 september GRAVE - Het Openbaar Ministerie eist dat de 58-jarige Thei R. vijf jaar de cel in gaat en tbs met dwangverpleging krijgt. Hij wordt er van verdacht auto's in Grave in brand te hebben gestoken. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad en iemand hebben bedreigd.