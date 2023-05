Nederlanders opgepakt bij illegale rave • Tineke raakt duizenden euro‘s kwijt • Komt Goldband naar Wageningen?

SPOOKRIJDERS MASSAAL LAK AAN OMLEIDING | ‘Spookfietsers’ die massaal tegen het verkeer in fietsen: de wegwerkzaamheden aan de St. Annastraat, een van de belangrijkste verkeersaders van Nijmegen, veroorzaken chaos. Wat gaat er mis?

PEDAGOGE KRIJGT BAK KRITIEK OM MENING | In de stad met haar zoon telde Anne-Marie Stevens uit Oosterhout er een handvol: peuters die in hun buggy op een schermpje zaten te kijken. De pedagogisch specialist schreef op internet over haar verbazing en ergernis over deze opvoedmethode: ‘Ik kan het niet subtieler zeggen...sorry’. Ze lokte er een heftig opvoeddebat mee uit, want waar bemoeit ze zich mee?

MYTHE ROND NAZISCHAT ONTKRACHT? | De zoektocht naar de ‘nazischat’ van Ommeren is maandagochtend hervat. Archeologen hebben in opdracht van de gemeente Buren op drie verschillende plekken gegraven, op zoek naar de omstreden schat die begin dit jaar wereldnieuws werd.

DIRECTEUR SCHRIKT VAN SCHADE AAN KUIP | Tijdens de bekerfinale Ajax - PSV van gisteren zijn opnieuw vernielingen aangebracht in De Kuip, met name in de delen waar de Ajax-fans zaten.

VERONTWAARDIGING IN MEXICO | Waar Max Verstappen de afgelopen jaren de onbetwiste leider was bij Red Bull, doet Sergio Pérez er dit jaar alles aan om de verhoudingen binnen het team op te schudden. Internationale media smullen bij het vooruitzicht op een echt duel om de titel.

NEDERLANDERS OPGEPAKT BIJ ILLEGALE RAVE | Bij de illegale raveparty van afgelopen weekend in Belgisch Limburg heeft de politie negen mensen aangehouden, onder wie zeven Nederlanders die deel uitmaakten van de organisatie. De duizenden bezoekers van het dansfeest maakten zich vooral schuldig aan drugsdelicten en verkeersovertredingen.

ZWANGERE FLOOR JANSEN IN TRANEN | Een staande ovatie en een daverend applaus, dat is wat de zwangere zangeres Floor Jansen zaterdagavond kreeg als bedankje voor haar show in het voorprogramma van de metalband Metallica. Als ze na haar optreden weer backstage gaat, lopen de tranen over haar wangen. ‘Dit was prachtig.’

WOLFHEZE WAARSCHUWT VOOR BROEDEND BEEST | In de bossen bij Wolfheze, in de buurt van het Fletcher Hotel, nestelt een buizerd die voorbijgangers aanvalt. Daarvoor waarschuwt de gemeente Renkum via sociale media. Afgelopen week is een wandelaarster met haar hond aangevallen door de roofvogel.

BIJZONDERE KLUS VOOR EWALD | Wat als de brug tussen Terborg en Etten aan een gigantische kraan hangt en er geen voetganger of fietser over de Oude IJssel kan zonder een nat pak te halen? Dan zet je als Waterschap Rijn en IJssel een taxibusje met aanhanger in. Chauffeur Ewald: ,,De mensen zijn superpositief.”

GOLDBAND KOMT TOCH NAAR WAGENINGEN | De schrik was veel fans om het hart geslagen toen de razend populaire Goldband donderdag een Koningsdag-concert afzegde in Groningen. Het optreden ging wegens privéproblemen niet door. Staat de komst naar het Bevrijdingsfestival in Wageningen nu ook op losse schroeven?

TINEKE RAAKT DUIZENDEN EURO‘S KWIJT | Ze kan zich achteraf de haren wel uit het hoofd trekken. Waarom? Waarom is ze er toch ingetrapt? Er wordt zoveel gewaarschuwd. Zoveel over geschreven en gezegd. Toch wist een ‘bankmedewerker’ Tineke in te palmen en razendsnel bijna 5000 euro afhandig te maken.

STORMLOOP OP BIJNA GRATIS BUSABONNEMENTEN | Een voordelig jaarabonnement voor de bus van 15 euro voor Arnhemse Gelrepashouders is een schot in de roos. Mensen stonden maandag in de rij om het nieuwe abonnement aan te schaffen bij de servicewinkel voor openbaar vervoer op station Arnhem Centraal. De gemeente telde honderd belangstellenden in de eerste uren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.