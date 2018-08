Nederlandse kampeerder kiest voor Gelderland en Noord-Brabant

KaartARNHEM - Dat Gelderland populair is bij de Nederlandse vakantieganger was al bekend . Kampeerders uit eigen land weten de provincie ook goed te vinden, blijkt uit cijfers van het CBS. Al jaren staat de provincie bovenaan.

In Gelderland worden jaarlijks ongeveer een half miljoen kampeerders geregistreerd, om en nabij de 200.000 in het voorseizoen en 300.000 in de tweede helft van het jaar. De eerste helft van dit jaar was dat aantal met 215.000 niet heel afwijkend, de tweede helft van 2017 was met 249.000 campinggasten mager.



Of de mooie zomer van dit jaar voor een toename van Nederlandse 'thuisblijvers' heeft gezorgd moet nog blijken als de cijfers voor de tweede helft van 2018 bekend worden.

Brabant

Alleen Noord-Brabant komt met het aantal gasten op kampeerterreinen in de buurt van die in Gelderland. Tot 2014 lag dat aantal 30.000 per jaar onder dat van Gelderland. Inmiddels krijgt de provincie ongeveer 100.000 kampeerders minder per jaar.



Groningen, Flevoland en Utrecht strijden om de onderste plekken in het lijstje.

Toeristenrecord

Eerder werd al bekend dat Nederlanders dit jaar in totaal 310.000 vakanties hebben geboekt in Gelderland, waaronder ook hotels en huisjes. Dat meldde NBTC-NIPO. Omdat het seizoen nog loopt zijn die cijfers nog niet definitief. Toch is al duidelijk dat de provincie deze zomer hard op weg is naar een toeristenrecord. Het buitenlandse toerisme is in deze gegevens niet meegerekend.