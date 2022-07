Nederlandse tankstations richten zich noodgedwongen op de shop: ‘Sinds de Duitse verlaging is het tanken echt minimaal’

Twee jaar geleden werd de Drieheuvelenweg waar het tankstation gevestigd is gesloten voor vrachtverkeer. Er werd gevreesd dat dit ervoor zou zorgen dat er veel minder getankt zou worden, maar dat valt mee volgens de eigenaar. Hij zegt dat hij vooral merkt dat het tanken minimaal is omdat de mensen dat over de grens doen.



Strijbosch: ,,Het feit dat de mensen gaan tanken in Duitsland is niet nieuw. Tot 1 juni was het even andersom. Daarvoor kwamen Duitsers juist hier tanken. Dat was nieuw en hebben we geluk mee gehad.”



De benzineprijs is ’s Heerenberg is ongeveer 2,31 euro per liter, terwijl het een stukje verderop in Duitsland bijna een halve euro goedkoper is: de literprijs is daar 1,87 euro.