Nederlandse wielrenner maakt dodelijke val in Spanje • Welmoed wil weten wie haar nep-pornovideo maakte

GASPRIJS GEDAALD | De Europese gasprijs is dinsdag verder gedaald en beweegt zich richting de 90 euro per megawattuur. Een dag eerder dook de gasprijs al voor het eerst sinds begin juni onder de 100 euro per megawattuur. De prijs ligt daarmee ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt.

BIZARRE MISHANDELING | Twee tieners zijn zondag in Duiven mishandeld door een groep jongeren. De slachtoffers zijn geschopt, geslagen en er werd zelfs een zware stoeptegel gegooid op de jongens van 17 en 18 uit Didam en Zevenaar.



WEER PLOFKRAAK BIJ VELPSE JUWELIER | De schade is gigantisch na alweer een plofkraak bij juwelier Paul van Zeeland aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Bij de kraak, dinsdagnacht rond 3.30 uur, werden zware explosieven gebruikt. Een van de vermoedelijke daders is door de politie aangehouden.

CARRIÈRESWITCH VOOR NIJMEEGSE JUWELIER | Het was een van de laatste binnen winkelcentrum Dukenburg. Ruim veertig jaar lang werden er sieraden gekocht en gerepareerd, maar na de kerstdagen sluiten de deuren van juwelier Engelen. Eigenaar Bob Engelen (53) droomt van een carrière in de IT. ,,Eigenlijk ben ik geen ondernemer, maar je rolt erin, hè.”



STORING WHATSAPP | WhatsApp had vanochtend te maken met een storing. Die is inmiddels verholpen,zegt moederbedrijf Meta. Een reden voor de storing gaf het bedrijf nog niet. Ook kon het niet zeggen hoeveel mensen er door de storing zijn getroffen.



VUILNISWAGEN GEKANTELD | Op een rotonde in Duiven is dinsdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. Drie mensen raakten gewond bij het eenzijdige ongeval.

WIELRENNER VLIEGT UIT BOCHT, VALT EN OVERLIJDT | Een 43-jarige wielrenner uit Nederland is maandag overleden na een amateurronde in Spanje afgelopen weekend. J.S., zoals de organisatie hem in een statement noemt, viel tien meter naar beneden toen hij uit de bocht vloog.



WOEDE OM HOND DIE SCHAAP DE DOOD IN JAAGT | Een hond heeft een schaap de dood in gejaagd bij recreatieplas ’t Hilgelo bij Winterswijk. De hond joeg het dier dusdanig op, dat het schaap in het water belandde en daar niet meer uit kon komen. Het schaap is verdronken.



FERRARI IN GREPPEL | Een peperdure Ferrari is vanmiddag in een greppel beland in het buitengebied ten noorden van Ede. De felrode Ferarri 812 GTS reed vanuit Harskamp richting Otterlo toen het door onbekende oorzaak mis ging.



REUZENSCHIP | Als de vrachtcombinatie de Nijmeegse Waalkade voorbijstoomt, lijkt er geen einde aan te komen. Het duurt minuten voordat het enorme vrachtschip stroomopwaarts voorbij is. Het met containers geladen gekoppelde binnenvaartschip van de Quinto 1 en Quinto 2 heeft dan ook een lengte van 183 (!) meter.

PIKANTE UITSPRAAK | Als een energiebedrijf failliet gaat moet de nieuwe leverancier de oude, bestaande contracten van klanten gewoon respecteren. Dat stelt de rechtbank Amsterdam in een opmerkelijk vonnis. Kamerleden Henri Bontenbal en Pieter Omtzigt hebben meteen vragen gesteld aan minister Rob Jetten (EZK), de Consumentenbond reageert verrast.



KOALA’S IN NEDERLAND | Er komen koala’s naar het Oudehands Dierenpark in Rhenen. De komst van de koala’s is uniek in Nederland, omdat Ouwehands de eerste dierentuin met deze diersoort wordt. In januari 2023 start de bouw van het koalaverblijf.



WELMOED ZOEKT MAKER VAN HAAR NEPPORNOVIDEO | Welmoed Sijtsma is vanaf november te zien in het programma Welmoed en de sexfakes. In het programma onderzoekt Sijtsma de wereld van deepfakeporno, waar zij zelf ook het slachtoffer van werd. ,,Van alle nepfilms die online staan is 96 procent porno. En mijn video is er daar één van”, aldus Sijtsma.



NIEUWBOUW HALFJAAR VERTRAAGD | Hoogzwanger uitkijken naar je nieuwe woning. Fantasieën over de inrichting van de babykamer, de tegels in de gang of de kleur op de muren. De droom van Ruben van Ginkel en Laurine van Baal, die een woning kochten in nieuwbouwwijk De Poelen, is inmiddels een nachtmerrie.

