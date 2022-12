Neergeschoten en uit auto gegooid • Kersttoespraak: ‘Haak aan, doe mee, luister mee’

KERSTVERHAAL VAN LOES WIJNHOVEN | ,,Ik wil je iets vertellen, maar je moet me beloven dat je het nooit in een van je verhalen zult opschrijven”, zei mijn toenmalige geliefde tegen me op een ijskoude nacht in december, precies een jaar geleden. We zaten hand in hand - handschoen in handschoen - op dit bankje aan de Waal. Lees hier het speciaal voor de De Gelderlanderlezers geschreven kerstverhaal.

GEVLUCHT MET ÉÉN MILJOEN EURO | Waarom moeilijk, als het makkelijk kan? Die gedachte ging mogelijk door het hoofd van Mirnesa S. (42) toen ze besliste om ervandoor te gaan met één miljoen euro cash. Als werkneemster van een geldtransportbedrijf, had de vrouw eenvoudig toegang tot het geld.

BIZARRE VLUCHT NA FATALE AANVAL OP MENEER HENK | Terwijl Henk Bos (62) op 26 mei 2021 stervende was in zijn huis aan de Gildekamp, probeerden de 19-jarige verdachte en zijn 21-jarige vriendin en medeplichtige met zijn bankpas te betalen in een luxe hotel in Zwolle. Ze keerden diezelfde dag terug naar Nijmegen en kochten er wiet en boodschappen van zijn geld. Een reconstructie van een bizarre vlucht op de fatale dag van ‘Meneer Henk’.

NEERGESCHOTEN EN AUTO GEGOOID | In het centrum van Antwerpen, vlak bij de Antwerpse Grote Markt, is zondagochtend omstreeks 6 uur een neergeschoten man aangetroffen op straat. Het 26-jarige slachtoffer uit Vlissingen, dat in levensgevaar verkeert, werd uit een auto gegooid.

HARDLINER VERSUS VLUCHTELING | Opvang in eigen regio. Dat is het beste. Zowel rechts politicus Arjan de Kok als ex-vluchteling Qader Shafiq zijn het daar mee eens. Vrede op aarde aan de kerstdis? Nee, want als de asielzoeker toch naar Nederland komt, lopen de meningen opeens flink uiteen. ‘Bij rijkdom hoort een verplichting van barmhartigheid’

KERSTTOESPRAAK VAN DE KONING | In zijn tiende kersttoespraak roept koning Willem-Alexander op tot meer verbinding en verbroedering tussen stad en platteland, jong en oud, Nederland en de andere delen van het Koninkrijk. ,,Haak aan, denk mee, doe mee, luister mee.” In het artikel vind je de hele tekst van de toespraak.

CARMEN WERKT OP SPOEDEISENDE HULP MET KERST | Carmen houdt met kerst de wacht op spoedeisende hulp: ‘Ik mis mijn dochters eerste kerst’ Terwijl Nederland aan de kerstdis zit, staan zorgmedewerkers klaar voor de geboorte van baby’s, botbreuken na ongevallen of kinderen die niet naar huis kunnen. Vijf portretten van de mensen die er deze kerst voor ons zijn.

DE MOOISTE VIDEO'S VAN 2022 | Opmerkelijke gebeurtenissen, hoge pieken en diepe dalen. Er gebeurde het afgelopen jaar weer genoeg. Dit is een overzicht van de meest opmerkelijke, schokkende en mooiste video’s van 2022. Kijk hier naar het samengestelde overzicht.

BESTE SEKS HEB JE NA JE 50STE | Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Rob Schipper, uroloog en schrijver van het boek De beste seks heb je na je vijftigste, te gast om te praten over seks op latere leeftijd.

OPGELICHT DOOR SPOORLOOS-CHARLATAN | Het ene na het andere adoptiedrama kwam afgelopen jaar aan het licht. De Nederlands-Colombiaanse Diego (38) wilde nooit zijn verhaal doen. Nu vindt hij dat de hele wereld mag weten hoe diep de moeizame zoektocht naar zijn roots heeft ingegrepen. ,,Vela vroeg regelmatig om geld. Voor haar school en andere zaken. Ik denk dat ik bij elkaar zo’n 5000 euro heb overge­maakt.”

