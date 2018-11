Nekpijn blijkt dodelijke tumor, nabestaanden slepen Apeldoornse huisarts voor de rechter

Kamerdebat Minister: terugkeer Stint op de weg niet uitgeslo­ten

20:21 De oppositie in de Tweede Kamer blijft ontevreden over de communicatie van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen rond haar besluit de Stint van de weg te halen. Toch hangt een motie van wantrouwen niet meer in de lucht. De minister gaf vanavond overigens aan een terugkeer van de Stint op de weg niet uit te sluiten.