‘Neuzen’ langs de Waal tegen varend ontgassen

Varend ontgassen is een groot probleem. Ingewijden stelden eerder in deze krant dat schepen op de Waal en Rijn in Gelderland honderden keren per jaar ‘de luiken openzetten’, om restdampen in het ruim te luchten. Deskundigen maken zich grote zorgen over de gevolgen van deze hoeveelheden kankerverwekkend stof voor de volksgezondheid.

De provincie gaf in een reactie aan de aantallen niet te kennen, simpelweg omdat het niet gemeten wordt. Daar moet met het plaatsen van de 24 elektrische neuzen verandering in komen. Omdat de apparaten met elkaar in verbinding staan, kunnen ze een binnenvaartschip gedurende een vaarttraject volgen. ,,Ik wil een goed beeld krijgen van het varend ontgassen boven de Gelderse binnenwateren”, zegt gedeputeerde Bea Schouten. ,,Er wordt vermoed dat schippers zich daaraan schuldig maken. De eNoses kunnen daar meer duidelijkheid over verschaffen.”