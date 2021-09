serie einde dienstplicht Sterke verhalen, de beruchte kadaverdis­ci­pli­ne en vrouwen in een mannenwe­reld; alles kwam langs

12:10 Met aflevering acht komt er vandaag een einde aan de serie over het opschorten van de dienstplicht in 1996, deze zomer precies 25 jaar geleden. Een serie vol verhalen over kameraadschap, doorzettingsvermogen en vorming. Over zingeving, of juist het gebrek daaraan. Maar ook over pijn en over onmacht.