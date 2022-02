Nico (50) zit met zijn vrouw en dochter vast in Kiev: ‘We bekijken de situatie van uur tot uur’

Jullie bevinden je in Kiev, een stad die onder vuur ligt van de Russen. Wat merk jij daar nu van?

,,We zitten in het westelijke gedeelte van Kiev, dat is de goede kant. Het is hier nog rustig. Er zijn inslagen geweest op vliegveld Boryspil, dat is een uurtje bij ons vandaan. Ook militaire vliegvelden rond Kiev worden door Russische helikopters onder vuur genomen, maar daar merken wij nog niets van.”