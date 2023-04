Nico (77) vangt ontsnapt stokstaartje • Auto rijdt huis binnen in Oosterbeek • Jan is aanwezig op eigen uitvaart

POLITIE BESCHIKT OVER 1 MILJARD ‘CRIMINELE’ CHATS EN DE TELLER LOOPT DOOR | De Nederlandse politie beschikt over ruim 1 miljard chatberichten van criminelen. Daardoor werden in ons land onder andere zo’n zestig drugslabs ontmanteld, 170.000 kilo cocaïne in beslag genomen en 1000 zware wapens van straat gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Eenheid.

WOLF AFGESCHOTEN NA ERNSTIGE AANRIJDING OP A12: VOOR HET EERST IN NEDERLAND | Voor het eerst in Nederland is er een wolf doodgeschoten ‘op legale wijze’. Dinsdagmorgen werd een jonge wolf aangereden op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Het beest wist nog wel te ontkomen, maar was zo ernstig gewond dat werd besloten hem af te schieten.

RAVAGE IN OOSTERBEEK: AUTO RIJDT HUIS BINNEN, ÉÉN GEWONDE | Op de Van Toulon van der Koogweg in Oosterbeek is een auto donderdag een woning binnengereden. Het voertuig staat gedeeltelijk in het gebouw. Eén persoon raakte gewond.

JAN (65) GAAT DOOD, MAAR IS EERST NOG AANWEZIG OP ZIJN EIGEN UITVAART | Op zijn 65ste verjaardag, 3 april, hoorde hij het slechte nieuws: uitgezaaide slokdarmkanker. Zaterdag 22 april is zijn uitvaart al: omdat hij er dan als het goed is nog is. ,,Ik wil niet zomaar van deze aardkloot verdwijnen.”

WERELDBEROEMDE IJSBEER FROST OVERLEDEN | Frost, de bekendste ijsbeer ter wereld, is vorige week overleden nadat ze in zee viel, een hartaanval kreeg en verdronk. Dat gebeurde nadat ze door een groep mensen op ijsscooters was opgejaagd. Haar overlijden zorgt voor extra spanningen tussen voor- en tegenstanders van ijsberen in Spitsbergen.

55 AGENTEN EN MEERDERE PAARDEN VOEREN ME-CHARGES UIT BIJ STADION | Een opvallende verschijning in het Nijmeegse Goffertpark donderdagochtend: 55 agenten, meerdere paarden en ‘neprelschoppers’ van het roc zijn hier volop aan het oefenen. Opvallend, ook omdat zondag hier de wedstrijd NEC-Vitesse wordt gespeeld. ,,Dit is gewoon een reguliere oefening.”

OMWONENDEN ASFALTFABRIEK WEINIG HOOPVOL NA SNOEIHARD RAPPORT OVER APN | Het harde rapport over de vervuilende asfaltfabriek APN in Nijmegen, geeft omwonenden in Nijmegen-West weinig hoop. De buurt gelooft er niets van dat het rapport iets gaat veranderen, zegt Jan de Kanter, voorzitter van Dorpsbelang Hees. ,,Het vertrouwen is weg na al die jaren.”

DEZE MAN HING POSTERTJES OP MET ‘BURGEMEESTER SCHAAP IS EEN JOKKEBROK | Het mysterie van de postertjes met de tekst ‘Burgemeester Schaap is een jokkebrok’ is opgelost. Oosterbeker Peter Gudden heeft toegegeven dat hij achter de verspreiding zit van een deel van de de spotposters.

VERBOD GEËIST OP ZAAG VAN HAAGSE MASSADONOR | Het zaad van de Haagse spermadonor Jonathan M. (41) ging jarenlang de wereld over. Hij verwekte er honderden kinderen mee. De voorgelogen moeders probeerden hem tevergeefs te stoppen. Daarom eiste een van hen donderdag bij de rechter een verbod op de ‘obsessieve voortplantingsdrift’ van de massadonor.

BUURTBEWONERS VERRAST OVER BRIEF WAARIN ASIELZOEKERSCENTRUM WORDT AANGEKONDIGD | Een asielzoekerscentrum in de voortuin. Bewoners van de Teersdijk in Wijchen hadden veel verwacht, na jaren van onzekerheid over hun buurt. Maar dit is een verrassing.

In het asielzoekerscentrum komen driehonderd mensen wonen. Het azc blijft ten minste vijf jaar, waarna er met nog eens vijf jaar verlengd kan worden.

STOKSTAARTJE ONTSNAPTE UIT DIERENTUIN, MAAR WERD GEVANGEN DOOR NICO (77) | Een harde gil. Die klinkt door de tuin als de echtgenote van Nico Knegt (77) een stokstaartje op zijn achterpootjes ziet staan. Het aalvlugge dier schrikt zich een hoedje en vlucht naar binnen. Wat volgt, is een klopjacht in de keuken. Nico is de jongste niet meer, maar hij weet zijn prooi met een wasmand te vangen. Het dier was ontsnapt uit de particuliere dierentuin van een miljonair uit ‘s-Gravenzande.

KIPPENVEL EN BRAAKNEIGINGEN ALS LUIDRUCHTIG EEN PUIST OP HET PODIUM WORDT UITGEKNEPEN | Van héél dichtbij ademen in een microfoon, erin fluisteren, smakken, met een hakmes door een blok schuim snijden. Talloze filmpjes van ASMR, ofwel de tinteling die op je achterhoofd begint en via je ruggenmerg door je lijf trekt, gaan rond op internet. Nu ook te zien én horen in het theater.

