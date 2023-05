Niemand mocht bij Martins afscheid zijn • Vrouw overleden bij ernstig ongeval, drie mannen gewond

VROUW OVERLIJDT BIJ ONGELUK | Op de Bommelsestraat, net buiten Ophemert, kwam zaterdagavond een 27-jarige vrouw om het leven. Drie mannen (24, 27 en 27 jaar) raakten gewond, alle slachtoffers komen uit Polen. Erik de Jong hoorde een harde klap rond kwart voor elf, toen hij op het punt stond om naar bed te gaan. ,,We keken naar buiten en zagen daar die auto staan, toen wisten we dat het mis was.”

SPANNINGEN LOPEN OP BIJ RUSSISCHE TANK | Bijna wekelijks komen voor- en tegenstanders van president Poetin naar de Russische tank die tijdelijk voor het Vrijheidsmuseum in Groesbeek geparkeerd staat. Ze brengen bloemen, vlaggen en zelfs kindertekeningen mee. Soms komen ze er uren voor uit Duitsland gereden. De politie moest al een keer ingrijpen. ‘Word emotioneel van wat ik hier zie’

DODE BABY IN LEK | Wat is toch haar verhaal? Op vrijdag 3 maart werd baby Mirjam van Lekkerkerk levenloos gevonden in de Lek. Geboren na een voldragen zwangerschap, maar nog altijd is haar moeder spoorloos. Wijkagent Natalie van Hoorn en inspecteur Peter Bos waren er die dag als eersten bij. ‘Als ik de baby maar niet laat vallen’, denkt Nathalie terwijl ze overleden baby naar dijk tilt.

NIEMAND MOCHT BIJ MARTINS AFSCHEID ZIJN | Het is een keiharde klap als Martin Versluis (57) onder verdachte omstandigheden overlijdt. Het is voor broer Gerard, familievriendin Nadesjna en zijn bedlegerige moeder het begin van een nachtmerrie. Ze zijn niet welkom bij het laatste afscheid. Maar pal daarna volgt wél de factuur à 2768 euro. ‘Ze pakken zoveel van je af en dan krijg je nog een trap na’

AUTOSPIEGELS IN MYSTERIEUZE WITTEN HOEZEN | In grote steden worden steeds meer auto’s voorzien van een soort stoffen zak met een touwtje eraan. Vooral in Amsterdam lijkt sprake van een trend. Het gaat in ieder geval niet om het vorstvrij houden van de spiegels, hier lees je waar ze wel voor zijn.

Volledig scherm De witte zakken zijn allemaal voorzien van een soort touwtje. © Pelle de Hoogh

ZIEK DOOR JE HUIS | Hoesten, constant hoofdpijn hebben, voortdurend moe zijn en elke keer weer die loopneus. Bianca en haar gezin werden gek van de vage klachten die ze maar niet konden thuisbrengen. Totdat duidelijk werd dat hun huis vol zat met rode en zwarte schimmel en het onverantwoord was om langer in hun appartement te blijven wonen. ,,Bij elke stap die je zette, proefde je het vocht.”

CELINE (4) ZAT LEVENSGEVAARLIJK KLEM | Wat de familie Hendrikx overkwam, is een horrorscenario voor iedere ouder. Hun 4-jarige dochter Celine kwam in haar slaap levensgevaarlijk klem te zitten in een stapelbed op vakantie. Nu willen ze anderen waarschuwen. ,,We mogen van geluk spreken dat ze er nog is.”

OVERLEDEN NA VRIJPARTIJ | Een mooie natuurwandeling langs de Oude Waal bij Ooij en Nijmegen is even iets minder idyllisch dan gewoonlijk. In en langs het water liggen tientallen dode vissen. Opmerkelijk: waarschijnlijk zijn de slachtoffers allemaal vrouwtjes. Ze hebben zich tijdens de paai ‘doodgevreeën’.

OEPS, FOUTJE | Een automobilist heeft zich zondagavond klemgereden in een ondergelopen viaduct in De Klomp, naast Veenendaal. Het water stond zo hoog in het viaduct, dat de bestuurder door de brandweer bevrijd moest worden.

GEEN KINDEREN VOOR HET KLIMAAT? | Het merendeel van de jongvolwassenen maakt zich zorgen over de toekomst van hun kinderen vanwege de klimaatcrisis. Sommigen zetten om deze reden zelfs vraagtekens bij hun kinderwens. Drie van hen vertellen hun persoonlijke verhaal. ,,Ik heb ervoor gekozen mijn kind te aborteren vanwege klimaatcrisis.”

ACHTERHOEKER STOPT IN DEN HAAG | Maarten Hijink stopt als Kamerlid voor de SP. Juist níet vanwege fysieke en mentale krachten. Wel omdat het de geboren Achterhoeker opviel dat hij steeds vaker voor de gang naar huis koos.