Niemand ontloopt vervolging na geweldsexplosie Bijlmer, met dank aan massale steun burger

Met zijn arrestatie zijn alle in kaart gebrachte verdachten aangehouden, laat de politie weten. In de afgelopen weken hebben betrokken burgers een immense bijdrage geleverd aan het onderzoek. ‘De recherche merkte dat er naast deze verontwaardiging ook veel bereidheid was om te helpen bij het oplossen van de zaak’, stelt de politie. Zo werden er beelden, tips en informatie gedeeld en werden de betrokken jongeren actief aangespoord om zich te gaan melden. ‘Al deze hulp heeft een positieve bijdrage aan het onderzoek geleverd en wordt erg gewaardeerd’, zo toont de politie zich dankbaar.

Op spoor geduwd

Bij de geruchtmakende mishandeling werd een volwassen man, vermoedelijk van Italiaanse afkomst, op het spoor van station Bijlmer Arena geduwd. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer op het station in Amsterdam-Zuidoost hard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij op de grond ligt. Daarna staat hij op en wordt hij het spoor op geduwd.

Het slachtoffer, een man van rond de 40, is nog altijd spoorloos. De politie is al langere tijd niet meer actief naar hem op zoek. ,,Dat hebben we in het begin wel gedaan, maar daar zijn we mee gestopt. We hopen dat hij zich nog meldt, zeker in een zaak als deze”, liet een woordvoerder eerder weten.

Wat gebeurt er nu?

Naast de dinsdag aangehouden man van 19, zit alleen nog een 15-jarige verdachte vast. De 19-jarige verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van de twaalf verdachten worden er drie niet langer van verdacht een actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag. De andere negen – allemaal jongens tussen de 12 en 16 jaar oud en een man van 19 jaar oud – blijven vooralsnog verdachten in het onderzoek.

De politie blijft bij ontwikkelingen actief over de zaak berichten in de hoop dat het slachtoffer zich bedenkt en zich alsnog komt melden. Als dat niet gebeurt, heeft dat vermoedelijk gevolgen voor de straf die de jongeren boven het hoofd hangt. ,,Als er geen letselverklaring is en er geen aangifte wordt gedaan, vraag ik mij af of het op poging doodslag zal uitdraaien. De impact van het geweld is dan moeilijker te toetsen”, stelde een van de advocaten van de verdachten eerder.

Het Openbaar Ministerie zal zich vermoedelijk later dit jaar over de zaak buigen. Dan wordt ook bekend wat de verdachten boven het hoofd hangt.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: